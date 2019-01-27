اعتقال 15 مشتبهًا من طوبا وكفرمندا وبئرالمكسور ووادي سلامة بشبهة ابتزاز مقاولين ومزارعين

كشف الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان الشرطة اعتقلت فجر اليوم 15 مشتبهًا من سكان طوبا وكفرمندا ووادي سلامة وبئرالمكسور وعبدون وذلك بشبهة تهديد وابتزاز واخافة وفرض الرعب على مقاولين ومزارعين في الشمال خلال العامين المنصرمين".

وبحسب البيان:" فإن المشتبهين عملوا على ابتزاز المقاولين والمزارعين وفرض الخاوة عليهم لدفع مبالغ نقدية كبيرة، واذا رفضوا فكانوا يلحقون اضرارًا جسيمة بمعداتهم ومركباتهم يحرقونها او يسرقونها". وقامت الشرطة بمداهمة منازل المشتبهين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22-55 عامًا بمشاركة وحدات مختلفة من الشرطة بحيث تم العثور على مبلغ 200 ألف شيكل وكميات كبيرة من الذخيرة ومخدرات من نوع ميرحوانا فيما تم مصادرة مركبات تابعة لهم ايضًا.

ويأتي كشف الشرطة هذا في اعقاب تحقيقات سرية وعلنية وجمع معلومات استخباراتية مكثفة.



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