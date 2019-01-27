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اعتقال 15 مشتبهًا عربيًا بشبهة ابتزاز مقاولين ومزارعين
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شفاعمرو والقضاء

اعتقال 15 مشتبهًا من طوبا وكفرمندا وبئرالمكسور ووادي سلامة بشبهة ابتزاز مقاولين ومزارعين

الشرطة اعتقلت فجر اليوم 15 مشتبهًا من سكان طوبا وكفرمندا ووادي سلامة وبئرالمكسور وعبدون وذلك بشبهة تهديد وابتزاز واخافة وفرض الرعب على مقاولين ومزارعين في الشمال خلال العامين المن

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كشف الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان الشرطة اعتقلت فجر اليوم 15 مشتبهًا من سكان طوبا وكفرمندا ووادي سلامة وبئرالمكسور وعبدون وذلك بشبهة تهديد وابتزاز واخافة وفرض الرعب على مقاولين ومزارعين في الشمال خلال العامين المنصرمين".
وبحسب البيان:" فإن المشتبهين عملوا على ابتزاز المقاولين والمزارعين وفرض الخاوة عليهم لدفع مبالغ نقدية كبيرة، واذا رفضوا فكانوا يلحقون اضرارًا جسيمة بمعداتهم ومركباتهم يحرقونها او يسرقونها". وقامت الشرطة بمداهمة منازل المشتبهين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22-55 عامًا بمشاركة وحدات مختلفة من الشرطة بحيث تم العثور على مبلغ 200 ألف شيكل وكميات كبيرة من الذخيرة ومخدرات من نوع ميرحوانا فيما تم مصادرة مركبات تابعة لهم ايضًا.
ويأتي كشف الشرطة هذا في اعقاب تحقيقات سرية وعلنية وجمع معلومات استخباراتية مكثفة.

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كلمات دلالية
اعتقال
اعتقال شاب من البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية
افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتقلت شابًا من سكان قرية البعنة يبلغ من العمر 23 عامًا وذلك بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها النقال وذلك لرفضها تقبيله

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