اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الجنوبي أخبار محاكم وجنائيات اتهام أحمد فضيلي من الطيرة وممدوح طه من كفرقاسم

أخبارNews & Politics

اتهام أحمد فضيلي من الطيرة وممدوح طه من كفرقاسم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
دخان
19

حيفا
دخان
19

ام الفحم
دخان
19

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غائم جزئ
19

عكا
دخان
19

راس الناقورة
دخان
19

كفر قاسم
سماء صافية
19

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
غيوم متناثره
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الجنوبي

اتهام أحمد فضيلي من الطيرة وممدوح طه من كفرقاسم بقتل الصراف رفعت ذياب في طولكرم

قدمت النيابة العامة في المركز إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد أحمد فضيلة وممدوح طه بتهمة قتل رفعت ذياب، والتآمر لتنفيذ جريمة، والسطو المسلح وتشويش الإجراءات القانونية

قدمت النيابة العامة في المركز إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد أحمد فضيلي (29 عامًا) من سكان الطيرة وممدوح طه (28 عامًا) من كفرقاسم بتهمة قتل الصّراف رفعت ذياب، والتآمر لتنفيذ جريمة، والسطو المسلح وتشويش الإجراءات القانونية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنّه: "الضحية ووالده يعملان في محل للصرافة، وكانا قد خرجا من بيتهما للعمل وبحوزتهما مبلغا كبيرا من المال. وفي تاريخ 15.11.2018، قام عدد من المشتبهين بالتّعرّض للضّحية رفعت ذياب ووالده، واستخدم في حينها المتهم طه الغاز المسيل للدموع محاولا سرقة المبلغ من الوالد ورفعت بينما قام فضيلة بطعن الضحية عدّة مرّات، ممّا أسفر عن مقتله. وتطلب النيابة تمديد اعتقال المتهمين حتّى الانتهاء من الاجراءات القانونية ضدّهما".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الطيرة كفرقاسم طولكرم
اعتقال شاب من البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية
افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتقلت شابًا من سكان قرية البعنة يبلغ من العمر 23 عامًا وذلك بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها النقال وذلك لرفضها تقبيله

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نبيل عودة
الديك الذي صار سياسيا/ نبيل عودة
محمد فؤاد زيد الكيلاني
الإشاعة والحرب النفسية/ محمد الكيلاني
شاكر فريد حسن
آية مصاروة شهيدة العلم/ شاكر فريد حسن
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab