اتهام أحمد فضيلي من الطيرة وممدوح طه من كفرقاسم بقتل الصراف رفعت ذياب في طولكرم

قدمت النيابة العامة في المركز إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد أحمد فضيلي (29 عامًا) من سكان الطيرة وممدوح طه (28 عامًا) من كفرقاسم بتهمة قتل الصّراف رفعت ذياب، والتآمر لتنفيذ جريمة، والسطو المسلح وتشويش الإجراءات القانونية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنّه: "الضحية ووالده يعملان في محل للصرافة، وكانا قد خرجا من بيتهما للعمل وبحوزتهما مبلغا كبيرا من المال. وفي تاريخ 15.11.2018، قام عدد من المشتبهين بالتّعرّض للضّحية رفعت ذياب ووالده، واستخدم في حينها المتهم طه الغاز المسيل للدموع محاولا سرقة المبلغ من الوالد ورفعت بينما قام فضيلة بطعن الضحية عدّة مرّات، ممّا أسفر عن مقتله. وتطلب النيابة تمديد اعتقال المتهمين حتّى الانتهاء من الاجراءات القانونية ضدّهما".

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