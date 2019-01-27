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كل العرب صحة اخبار وتقارير دراسة جديدة: التحرش الجنسي يسبب الأمراض المزمنة

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دراسة جديدة: التحرش الجنسي يسبب الأمراض المزمنة
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دراسة جديدة: التحرش الجنسي يسبب الأمراض المزمنة

التحرش الجنسي يعد من أهم المشاكل التي تواجه النساء، والتي تترك أثراً كبيراً عليهن، إليك ما وجدته هذه الدراسة


صورة توضيحية

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة نشرت في مجلة (Journal of Occupational Health Psychology) أن التحرش الجنسي يعد نوعاً من أنواع المرض المزمن، إذ أنه يترك آثار نفسياً وجسدية طويلة الأمد.

حيث أشار الباحثون القائمون على الدراسة أن النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي يعانين من القلق والاكتئاب واضطرابات الاكل بالإضافة إلى اضطراب الكرب التالي للرضح.

وأفاد الباحثون أنه في كثير من الأحيان تتجه النساء بعد التحرش الجنسي إلى تناول الكحول وتعاطي المخدرات في محاولة منهن إلى التأقلم والتخلص من الألم النفسي الذي يشعرن به.

هذا ولاحظ الباحثون أن الكثير من حالات التحرش الجنسي تم تسجيلها في أماكن العمل، وهذا ما يترك أثراً سلبياً على بيئة العمل والإنتاج من قبل هؤلاء النساء. وكانت قد كشفت دراسات علمية سابقة أن التحرش الجنسي يسبب ألماً في العضلات وارتفاع خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع والسكري وأمراض القلب.

في المقابل أفاد الباحثون أن هناك الكثير من حالات التحرش الجنسي الذي تعاني منه المرأة إلا أن عدداً قليلاً من يقوم بالتبليغ عن هذه الإساءات، ليزيد الصمت من الآثار النفسية الصعبة.

وعقب الباحثون أن هناك عدد قليل من الدراسات التي ركزت على الشخص الذي يقوم بالتحرش الجنسي، مما يصعب عملية توقع الشخص ووقت قيامه بالتحرش.

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تحرش أمراض
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