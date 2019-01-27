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ما هي أعراض الإصابة بديسك في أسفل الظهر
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ما هي أعراض الإصابة بديسك في أسفل الظهر

هل تشعر بآلام شديدة في أسفل الظهر ويصعب عليك التحرك؟ إذن يجب مراجعة الطبيب والتعرف على العلامات الأخرى التي تشير للإصابة بديسك الظهر


صورة توضيحية

ديسك الظهر هو عبارة عن إنزلاق القرص الذي يفصل بين فقرات العمود الفقري، ويسبب ضغطاً على النخاع الشوكي والأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالام شديدة.

تعرف على أبرز العلامات التي تشير للإصابة بديسك الظهر:

1-آلام شديدة في أسفل الظهر
وخاصةً عند الحركة أو الإنحناء أو حمل شيء ثقيل، كما أن الديسك في المراحل المتقدمة يسبب الشعور بالآلام طوال الوقت ودون القيام بحركة.

2-إنحناء الجسم للأمام
حيث أن الديسك يؤدي إلى إعوجاج بالعمود الفقري، وذلك نتيجة تشنج عضلات الظهر، فيضطر المصاب إلى الميل للأمام بشكل تلقائي.

3-ألم في المنطقة السفلية في الجسم
فلا تقتصر الآلام على أسفل الظهر، بل تمتد للفخذين والساقين أيضاً، ويصاحب هذه الآلام الشعور بخدر وتنميل.

4-ضعف العضلات
سواء عضلات الساقين أو القدم، وعدم القدرة على المشي بطريقة جيدة نتيجة الشعور بالآلام، والميل للجلوس والحصول على الراحة.

5-آلام الذراع
من العلامات غير الشائعة للإصابة بديسك الظهر، وذلك لأن القرص يمكن أن ينزلق في أي مكان بطول العمود الفقري، وبالتالي يؤثر على مناطق أخرى في الجسم ومنها الذراع.

6-برود في أحد جوانب الظهر
يمكن أن يشعر المريض ببرودة في أحد جانبي الظهر، مع وجود آلام وتنميل في هذه المنطقة، ويكون هذا بجانب واحد فقط في معظم الحالات.

7-التنميل في اليدين
إن الأعصاب التي تمنحك الإحساس في اليدين تكون في أعلى الحبل الشوكي، وبالتالي فإن إصابة العمود الفقري العنقي "الموجود بالعنق" تسبب تنميل في اليدين.

8-آلام القدم
إذا كان القرص المصاب في أسفل الظهر على العصب الوركي، فهناك إحتمالية للإصابة بعرق النسا، ومع الام الساقين، يمكن أن تشعر بآلام في القدم وصعوبة المشي.

9-الآلام عند الإنفعالات
سواء الضحك أو البكاء أو السعال والعطس، فمع كل هذه الإنفعالات، يشعر المصاب بديسك في الظهر بالام وضغط على الظهر.

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