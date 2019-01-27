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كل العرب صحة اخبار وتقارير طول النظر: مسبّبات وأعراض

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طول النظر: مسبّبات وأعراض
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طول النظر: مسبّبات وأعراض

يعاني الكثيرون من مشاكل النظر، وبينما تتركز مشاكل البعض في قصر النظر، فإن البعض الآخر قد يعاني من مشاكل طول النظر. فما الذي نعرفه عن طول النظر؟


صورة توضيحية

طول النظر هو عبارة عن حالة تجعل المصاب بها يرى الأشياء البعيدة عنه واضحة، بينما يعجز عن رؤية الأشياء القريبة منه بذات الوضوح. وهنا سوف نعرفك على كافة المعلومات الضرورية عن طول النظر:

تنشأ حالة طول النظر في العين نتيجة قيام العين بعرض الصور في المنطقة الموجودة خلف الشبكية بدلاً من عرضها واضحة على الشبكية ذاتها، الأمر الذي يتسبب في تشوش وضبابية في الرؤية.

وتعمل العين عادة على تركيز الإشعاعات الضوئية في منطقة واحدة (الشبكية) تقع في الجهة الخلفية من كرة العين وإرسال صورة عما تراه العين إلى الدماغ عبر العصب البصري، وعندما يصاب الشخص بطول النظر تصبح العين عاجزة عن تركيز الأشعة الضوئية في مكانها الصحيح في العين.

هناك عدة عوامل وأمور قد تتسبب في نشأة طول النظر، مثل:
- قرنية مسطحة في العين بدلاً من القرنية الطبيعية.
- كرة عين قصير المدى بشكل غير معتاد.
- ضعف في قدرة العين على تركيز الإشعاعات الضوئية في مكانها الصحيح في العين.
- الجينات والوراثة تلعب دوراً في زيادة فرص الإصابة.

أعراض طول النظر:
- ضبابية وتشوش الرؤية.
- شعور بالألم والحرقة في المنطقة المحيطة بالعين.
- تعب مستمر وصداع وألم في الرأس.
- الحاجة للتحديق لرؤية أفضل.

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