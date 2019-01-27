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كل العرب النقب أخبار اخبار الكنيست أبو عرار: إحراق قسم الجباية بمجلس عرعرة النقب عمل جبان

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أبو عرار: إحراق قسم الجباية بمجلس عرعرة النقب عمل جبان
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النقب

النائب طلب ابو عرار: احراق قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب عمل همجي وجبان ويجب معاقبة الجناة

استنكر النائب طلب ابو عرار اليوم الاحد عملية احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة النقب، الذي ثبت انه فعل فاعل، ووصف عملية التخريب بأنها عملية همجية وجبانة، ويستحق فاعلها أقسى العقوبات القانونية.

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استنكر النائب طلب ابو عرار اليوم الاحد عملية احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة النقب ، الذي ثبت انه فعل فاعل، ووصف عملية التخريب بأنها عملية همجية وجبانة، ويستحق فاعلها أقسى العقوبات القانونية.

واضاف ابو عرار:" العملية شملت تكسير الكاميرات من جهة الواد المحاذي للمجلس من الجهة الشمالية، وتحطيم زجاج تراكتور المجلس، واحراق قسم الجباية الذي يحتوي على مستندات كثيرة.
وتابع النائب طلب ابو عرار: "هذا العمل همجي وجبان وعلى الجميع شجبه واستنكاره، لان المجلس هو ملك للعامة مثل اي مؤسسة، والاعتداء عليه إنما هو اعتداء على العامة، واطالب الشرطة بتعقب الكاميرات المحيطة بالمجلس ووضع يدها بأسرع وقت على الجناة، وإنزال أقسى العقوبات بهم. وأناشد الاهل عامة في جل بلداننا بالمحافظة على الممتلكات العامة لانها ملك الجميع ولخدمة الجميع، والاعتداء عليها خط احمر".

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