الحوت:

مهنياً: الحوار هو الطريقة المثلى للوصول إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.

عاطفياً: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة..

صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون. ألم تتعلم من دروس الماضي؟.

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