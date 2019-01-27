ادارة الجامعة الأهلية في الأردن تجتمع مع رئيس مجلس دير الاسد لبحث قضايا التعليم

قام وفد من ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة تعتبر الاولى من نوعها لقرية دير الاسد حيث اجتمع الوفد مع رئيس المجلس المحلي أحمد ذباح لبحث قضايا التعليم في الجامعة وإمكانية استقطاب الطلاب لفروع الجامعة.

هذا وقد أستقبل أحمد ذباح بمرافقة نائبه الحاج نمر حسين ابو اللوز ورئيس المجلس المحلي بالوكالة محمد موسى وأعضاء المجلس المحلي محمد ذباح ومحمد عمر بالإضافة لمدير المدرسة الشاملة محمود عمر ومدير مدرسة العين الابتدائية خالد الاسدي.

مدير الجامعة عرف عن الجامعة وأقسامها بشكل عام ليتحدث عن إمكانية استقطاب طلاب القرية خاصة للجامعة وتوفير جميع الاحتياجات وإمكانية التخفيضات للأقساط الجامعية للطلاب من ابناء المجتمع العربي في البلاد .وفي نهاية هذا اللقاء المثمر الذي كان هدفه ايضاً الطلاب الجامعيين من ابناء دير الاسد, تم الاتفاق لتعيين جلسات ولقاءات اخرى لإمكانية تطوير أهداف هذا لقاء .

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