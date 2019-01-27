باقة الغربية: اصابة شاب من جت باطلاق نار

اصيب مساء السبت، شاب من بلدة جت بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية. وعملت طواقم الاسعاف على نقل المصاب الى المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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