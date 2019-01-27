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كل العرب أخبار عربية وعالمية إسرائيل تتفحص واقعة منع سياح من دخول الباقورة

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إسرائيل تتفحص واقعة منع سياح من دخول الباقورة
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إسرائيل تتفحص واقعة منع سياح إسرائيليين من دخول جزيرة السلام في الباقورة

قال موقع هيئة البث الإسرائيلي إن وزارة الخارجية تتفحص "واقعة" منع الجيش الأردني سياحا إسرائيليين من دخول ما يسمى بـ"جزيرة السلام" السياحية الواقعة في منطقة الباقورة شمالي الأردن.

 

قال موقع "هيئة البث الإسرائيلي" إن وزارة الخارجية تتفحص "واقعة" منع الجيش الأردني سياحا إسرائيليين من دخول ما يسمى بـ"جزيرة السلام" السياحية الواقعة في منطقة الباقورة شمالي الأردن.

وقد زعمت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بأن الجيش الأردني منع مئات السياح الإسرائيليين من منطقة "جزيرة السلام" (نهاريايم) في الباقورة شمالي الأردن، مشيرة إلى أن المنع كان "أمرا محيرا، فبعد تنسيق الزيارة مقدما والحصول على كافة التصاريح المناسبة.. يشعر مسؤولو الموقع السياحي بالعداء منذ أن أعلن (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني إنهاء اتفاقية تأجير الأراضي ونية الأردن لاستردادها، في شهر أكتوبر الماضي، الذي وافق الذكرى الـ25 لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1994.
وفي وقت سابق، نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأردنية لـ RT، أن يكون لدى الجانب الأردني أي معلومات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول منع الجيش الأردني الإسرائيليين من دخول "جزيرة السلام".

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