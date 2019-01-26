سهيل ملحم رئيس مجلس الجديدة المكر: نرفض مخطط الطنطور بالرغم من كل الاغراءات والضغوطات

اكد رئيس مجلس الجديدة المكر المهندس سهيل ملحم رفضة القاطع لمخطط بناء مدينة الطنطور على ارض قرية الطنطور المهجرة قرب البلدة.وأكد رئيس المجلس سهيل ملحم انه لن يخضع للاغراءات والضغوطات التي تمارسها وزراة الداخلية والاسكان من اجل مصادقة مجلس الجديدة المكر على هذا المخطط حيث قال :"حتى هذه أللحظة التي استلمت بها منصبي كرئيس السلطة ال محلية لم افهم ولم أعي جيداً الا في الأسبوع الأخير مدى أهمية هذا المخطط "مدينة طنطور" ليس لي أو لكم ابناء بلدي وإنما للسلطات والمؤسسات والوزارات".

واضاف:" ان قناعة هذه الوزارات في تنفيذ هذا المخطط تجاوزت كل الحدود، ففي الأسبوع الأخير تعرضت انا شخصياً إلى ضغوطات قويه جداً لكي التقي بمندوبين من وزارة الإسكان من القدس محاولين إقناعي بمدى حيوية المخطط، حيث قمت باستقبالهم بالمجلس المحلي لمدة ساعتين وبعدها عادوا خائبين من حيث أتوا.بعد ذلك بيومين زارني وفد آخر من قبل وزارة الإسكان من حيفا حيث حاولوا إغرائي بالميزانيات والمشاريع وبرامج تخطيطية في القريه مقابل ان أكون وسيط بينهم وبين اصحاب الأراضي لكي أمكنهم من الالتقاء بكل صاحب ارض وان أوقع على الاتفاقية العليا "הסכם גג״، ولكن ردي كان غير متوقع لهم بانني أفضل ان يبقى حال بلدي على ما هو عليه على ان أوقع على قرار يقضي ببناء مدينة على طنطورنا أو ان اتوسط بينهم وبين ابناء بلدنا".

وتابع:" البارحة دخل لاعب آخر إلى اللعبة وهو وزارة الداخلية، وعلى ما يبدو هو اللاعب البديل والمركزي في هذه اللعبة والمخطط، اذ تلقيت مكالمه تلفونية من وزارة الداخلية حيث كانت وثيرة الصوت قاسية وجافه وهذا يدل على التخبط والتخوف الذي في داخلهم، فطلب مني الالتقاء بهم وبمندوبين من وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل في الأسبوع القادم.أهل بلدي الكرام الأوفياء جديدة المكر نحن نقترب من نقطة الحسم والنهاية، فكلما اقتربنا من النهاية زدنا قوه وصلابة، لاننا اصحاب حق، فانا مازلت وسأبقى على الوعد والعهد ولن انكته أبداً مهما صعبت الظروف وحتى الرمق الأخير سنتصدى وبقوه لهذا المخطط الخطير.

الجبهة والقوى الشبابية تستنكر الضغوطات الحكومية على رئيس المجلس المحلي

وفي بيان عام للجبهة والقوى الشبابيه في الجديدة المكر جاء فيه :" إننا في الجبهة والقوى الشبابيه نستنكر كل الضغوطات الحكومية التي تُمارس على شخص رئيس المجلس المحلي السيد سهيل ملحم لثنيه عن موقفه الرافض لمخطط طنطور .نحن كأعضاء مجلس محلي وكوادر فاعله في القريه نقول وبأعلى صوتنا أننا الى جانب كلمة الحق حتى لو اوقفو الميزانيات عن قريتنا والى جانب رئيس المجلس في موقفه هذا وندعمه دعماً كاملاً . إن التهديد المتكرر بوقف الميزانيات يذكرنا بما حدث في بلدية الناصره في سنوات السبعينات ووقفة شعبنا الى جانب إدارة البلدية .نحن مستمرون وسنعمل بكل قوتنا الى جانب إدارة المجلس لإلغاء هذا المخطط بما فيه مصلحة أبناء قريتنا.مرفق رد من قبل المحكمه العليا والتي يبين تهديد الحكومه بوقف ميزانيات 922 للقرية".

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