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كل العرب وادي عارة رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل أم الفحم في الطريق الصحيح الى الدرجة الممتازة

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هبوعيل أم الفحم في الطريق الصحيح الى الدرجة الممتازة تصوير: -
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وادي عارة

هبوعيل أم الفحم في الطريق الصحيح الى الدرجة الممتازة بعد فوزه على الطيرة

فاز فريق هبوعيل أم الفحم، على النادي الرياضي الطيرة، بالنتيجة 0-1، ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الأولي- المنطقة الشمالية.

 

فاز فريق هبوعيل أم الفحم، على النادي الرياضي الطيرة، بالنتيجة 0-1، ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الأولي- المنطقة الشمالية.

وأُحرز الهدف في الدقيقة الثالثة والثمانون، عن طريق اللاعب " ران رول". في مباراة بيتيه تابعها ما يقارب ال 4000.وبهذا الفوز يستمر الفريق الفحماوي بالتربع على عرش صدارة الدوري، ليصبح الفارق ستة نقاط عن أقرب ملاحقيه هبوعيل باقة.ويذكر أنه في هذه الأثناء أجواء الفرح تعّم في نفوس الجمهور الفحماوي.

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