اللجنة المركز لحركة كرامة ومساواة تعقد اجتماعها في مدينة سخنين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مرعي حيادري رئيس اللجنة الإعلامية الناطق الرسمي لحركة كرامة ومساواة جاء فيه:" عقدت اللجنة المركزية أجتماعها في مدينة سخنين بكامل هيئتها ممثلة برئيس الحزب الإعلامي محمد السيد،وكافة الأعضاء من النقب والمثلث والجليل حيث بحثت الأمور التنظيمية للحركة على المستويين الثقافي والفكري والسياسي، بشكل يليق ويلتئم حزبيا وتنظيميا،لما فيه مصلحة الحركة وتعميق وتعميم جذور الكرامة والمساواة بين صفوف جماهيرنا العربية، التي هي بحاجة لبديل أجتماعي ثقافي،وقضايا تهم المواطن العربي بعدما أحبط من التعامل القيادي بوعود تلو الوعود دون تنفيذ أهداف ومطالب جماهيرنا بكل أماكن التواجد من المثلث والنقب والجليل والمدن المختلطة.

تم على جدول أعمال أجتماع اللجنة المركزية ما يلي :

1. كلمة رئيس الحركة الإعلامي محمد السيد والعمق التحليلي للأمور الطارئة على الساحة الحزبية والسياسية ،والتصور المستقبلي لخوض أنتخابات البرلمان القادمة، كما أكد على الانفتاح أمام كافة الأحزاب العربية حوارا فيه الاحترام المتبادل للمطالب الوحدوية،حيث أننا نرى بأنفسنا بديلا قويا يطرح الثقة بالنفس والقياس الذي يلبي مطالب شرائح شعبنا.

2. المصادقة على أعضاء جدد في اللجنة المركزية من الجليل،كما أكد رئيس الحركة انه لا يمكننا خوض أل انتخابات دون الجليل الصامد،أسوة بالنقب والمثلث والحاجة والمطالب واحدة لكل الأهل وكافة المدن المختلطة.

3. في الاسبوع القادم سيكون هناك أنتخابات لفرز المرشحين للبرلمان يشمل كافة المناطق وينتخب الإنسان الملائم في المكان المناسب.

4 أنتخاب رئيس للجنة الإعلامية الكاتب والشاعر مرعي حيادري بإجماع كل أعضاء اللجنة المركزية.

مرعي حيادري:(حركة كرامة ومساواة ستعيد الهيبة والكرامة للمواطن)

أصدر رئيس اللجنة الإعلامية في حركة كرامة ومساواة مرعي حيادري بياناً غُداة انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحركة في سخنين جاء فيه أن حركة كرامة ومساواة تمتد جذورها من النقب والمثلث والجليل إلى مدن الساحل المختلطة هدفها الأساسي الثقافة والفكر الوطني لكافة قطاعات الجماهير بكل شرائحها الراغبة بصدق الموقف والوضوح سياسة وبلفظ الوعودات ومطلقيها غير النافذة على أرض الواقع..

وترى الحركة بنفسها، قوة بديلة الأكبر والأقوى في أمتداد جذورها والبديل الذي يكمل طريق الأحزاب السياسية،بنمط يختلف كلياً عن الأحزاب الحالية،وبما أن نهجها المتميز بحداثة الطرح ألاجتماعي الثقافي والفكري أولا والسياسي ثانيا،وهدفها بناء الإنسان والحفاظ عليه وعلاج كافة طلباته غير الملباة من أحزاب الجماهير العربية للأسف..!! والدليل على ذلك التشرذم وألانقسام الحاصل والصراع على الأماكن بدل العمل على تنفيذ مطالب الجماهير..

وأضاف حيادري بعد انتخابه رئيساً للجنة الإعلامية أن حركة كرامة ومساواة المتمثلة برئيسها الإعلامي محمد السيد، ولفيف من كافة المناطق المتمثلة في إطار اللجنة المركزية وبقية اللجان الأخرى ومن أهمها الإعلامية ، تتوجه إلى مواطنينا أولا بدعم حركة كرامة ومساواة لنعيد الهيبة والكرامة للمواطن ولنحصل على المساواة بالنضال الفكري الاجتماعي والسياسي، ومن خلال توجهنا عبر المؤسسات الحكومية للحصول على مطالب الجماهير العربية بحق وصدق،فيه طريق الثبات والوضوح في الرؤية والتعامل والمطالبة..

وحول الأنباء عن اتصالات مع أطراف أخرى قال حيادري ، نحن حركة كرامة ومساواة

يدنا ممدودة،وفكرنا مفتوح أمام كافة الأحزاب والحركات الشعبية الجماهيرية في الجلوس إلى طاولة النقاش والحوار،حتى نكون جزء لا يتجزأ من تمثيل جماهيرنا العربية..

توجهنا وسياستنا لا تقفل الحوار أمام كل حزب عربي أو يهودي يحترم عقيدتنا الاستراتيجية من أجل الحرية والعدالة ألاجتماعية والحصول على مطالبنا الحياتية بكرامة ومساواة..

وأتوجه لكافة الأحزاب التي لا أمل لها بعبور نسبة الحسم أن تتوجه لحركة كرامة ومساواة والتفاوض معها تحت اسم الحركة لان وجودها الأكبر والأقوى حتى نتوحد سوياً لعدم حرق ألاصوات ..

وأضاف حيادري الذي أدلى بتصريحاته في سخنين بعد انتخابه ، أن الشعور السائد هو أن الحركة تتسع دائرتها يومياً ، واليوم تضع لبنة أخرى لها في الجليل لتنطلق كوادرها لكل زاوية من جليلنا ناشرةً فكر الكرامة الذي يلتف حوله الناس لعقلانيته وواقعيته .