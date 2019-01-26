اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية صحيفة بريطانية: طائرة سالا وقعت في خندق للنفايات

رياضة وشبابSports

صحيفة بريطانية: طائرة سالا وقعت في خندق للنفايات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
14

ايلات
غيوم متفرقة
23
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

صحيفة بريطانية: طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا سقطت في خندق للنفايات النووية

توقعت صحيفة “ذا صن” البريطانية استحالة العثور على الأرجنتيني إيميليانو سالا “لاعب كارديف سيتي الويلزي” أو طائرته المفقودة، رغم محاولات عائلته للقيام بمهمات بحث على نفقتها الخاصة وبمساعدة تبرعات مالية، وذلك لأن المكان المتوقع سقوط الطائرة

 

توقعت صحيفة “ذا صن” البريطانية استحالة العثور على الأرجنتيني إيميليانو سالا “لاعب كارديف سيتي الويلزي” أو طائرته المفقودة، رغم محاولات عائلته للقيام بمهمات بحث على نفقتها الخاصة وبمساعدة تبرعات مالية، وذلك لأن المكان المتوقع سقوط الطائرة فيه وسط بحر “المانش” عبارة عن خندق للنفايات الننوية من فترة الحرب العالمية.

ذكر موقع “سكاي نيوز” نقلا عن الصحيفة البريطانية أن الطائرة التي كانت تحمل سالا والطيار فقط، قد تكون غرقت في منحدر يبلغ عمقه أكثر من 183 مترا تحت سطح البحر، قرب قناة جزيرة آلدرني، وهذا يجعل العثور عليها مهمة شبه مستحيلة.واستخدم قاع القناة العميق كخندق للنفايات النووية المشعة والأسلحة الكيماوية والغواصات الغارقة، من مخلفات الحرب العالمية الأولى.وكانت غواصة تابعة للجيش البريطاني آخر ما “اختفي” في هذا المنحدر عام 1951.

كانت صحيفة “أولييه” الأرجنتينية ذكرت أن عائلة سالا لم تفقد الأمل في العثور عليه رغم اختفاء طائرته في ظروف غامضة حتى الآن، وبدأت في إجراءات لاستكمال عمليات البحث على نفقتها الخاصة وبالجهود الذاتية، وأيضا مع مساعدة أموال تم تلقيها على سبيل التبرعات.

بالتنسيق مع وكيل الأعمال ميسا نداي، تم تأجير مركب للبحث ومجموعة من الغواصين للغطس في بحر المانش، في محاولة جديدة للعثور على أي حطام أو دليل على مصير سالا.ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه تم جمع أكثر من 150 ألف يورو كتبرعات، وهناك أمل في زيادة المبلغ إلى 300 ألف يورو، وأيضا هناك مساندة شخصية من رئيس دولة الأرجنتيني ماوريسيو ماكري.وحاليا هناك عريضة شعبية تم توقيعها من 80 ألف شخص داخل فرنسا، للضغط على السلطات هناك لمواصلة عمليات البحث بعد توقفها.

كلمات دلالية
صحيفة بريطانية: طائرة سالا وقعت في خندق للنفايات
توقعت صحيفة “ذا صن” البريطانية استحالة العثور على الأرجنتيني إيميليانو سالا “لاعب كارديف سيتي الويلزي” أو طائرته المفقودة، رغم محاولات عائلته للقيام بمهمات بحث على نفقتها الخاصة وبمساعدة تبرعات مالية، وذلك لأن المكان المتوقع سقوط الطائرة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمد فؤاد زيد الكيلاني
الإشاعة والحرب النفسية/ محمد الكيلاني
شاكر فريد حسن
آية مصاروة شهيدة العلم/ شاكر فريد حسن
جريس بولس
مقاطعة انتخابات الكنيست/ جريس بولس
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab