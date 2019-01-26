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كل العرب أخبار عربية وعالمية نصرالله: كل ما قيل عن وضعي الصحّي أكاذيب

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نصرالله: كل ما قيل عن وضعي الصحّي أكاذيب
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نصرالله: كل ما قيل عن وضعي الصحّي أكاذيب ونقر بوجود الأنفاق ودرع الشمال لم تنته

أكد الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ أنه ليس لانكفائي الإعلامي أيّ صلّة بوضعي الصحّي وكل ما قيل أكاذيب فدماغي وقلبي وجسدي وروحي وعقلي وعاطفتي كلهم بخير ولم أتعرض لأيّ مشكلة صحية على الإطلاق".

أكد الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ أنه "ليس لانكفائي الإعلامي أيّ صلّة بوضعي الصحّي وكل ما قيل أكاذيب فدماغي وقلبي وجسدي وروحي وعقلي وعاطفتي كلهم بخير ولم أتعرض لأيّ مشكلة صحية على الإطلاق".

وفي حوار تلفزيوني إعتبر نصرالله أنه " من المضحك ما يتردد عن مرض ألمّ بي أو موت أو عن اجتماعات لحزب الله وما حصل هو أنه لم تكن هناك مناسبات في الشهرين الماضيين لذا غبنا عن الظهور".

وكشف نصرالله على أن " هناك أنفاقا ولكننا لسنا ملزمين بأن نعلن عمّن حفرها أو متى لأننا نعتمد "الغموض البناء" والمفاجئ بالنسبة لنا هو أن الاسرائيلي تأخر في اكتشافها"، مضيفا:" هناك أنفاقا قديمة ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية وأحدها يعود إلى 14 عاما ومسألة استمرار وجود أنفاق يجب أن تبقى غامضة"، لافتا الى ان " إعلان نتانياهو وطاقمه بأن الأنفاق كانت تمهد لعملية الجليل قدم لنا خدمة كبيرة وأكد بأننا صادقين".

حسن نصر الله: نقر بوجود الأنفاق ودرع الشمال لم تنته

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن عملية درع الشمال التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان من أجل القضاء على أنفاق حزب الله المزعومة فشلت.وتابع نصر الله، نقر بوجود الأنفاق ولكننا غير ملزمين بالإعلان عن موعد بنائها لأننا نعتمد سياسة اغموض البناء، مضيفا أن أحد الأنفاق يعود إلى 14 عاما.

وأضاف نصر الله، أن هذا يدل على فشل إسرائيل الاستخباراتي خلال الأعوام الثلاثة عشرة السابقة.وأردف نصر الله، إننا نعلم أن إسرائيل تكذب عندما تقول إنها أنهت عملية درع الشمال، حيث إنها مازالت جارية حتى الآن.

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