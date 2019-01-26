اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية الرئاسة: التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى نتائج خطيرة

أخبارNews & Politics

الرئاسة: التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى نتائج خطيرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
14

ايلات
غيوم متفرقة
23
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة سيؤدي إلى نتائج خطيرة

قالت الرئاسة الفلسطينية مساء السبت إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.

 

قالت الرئاسة الفلسطينية مساء السبت إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.

وأدانت الرئاسة بشدّة في بيان صحفي التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والذي كان آخره هجوم المستوطنين بحماية قوات الجيش الاسرائيلي على قرية المغير شمالي شرق رام الله، وأسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 9 بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مُحمّلة حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

وأضافت أن "هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط الشهيد الشاب رياض محمد حماد شماسنة صباحا في القدس، واستشهاد الشابين أيمن حامد من سلواد وإيهاب عابد من غزة، بالإضافة للشهيد حمدي النعسان اليوم، يؤكد مجددًا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد".

وجددت الرئاسة دعوتها المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة أنه سيبقى صامدًا ولن يتنازل عن حقوقه الثابتة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن حمدي طالب سعادة نعسان (38 عامًا) بعد وصوله بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الظهر، واستقرار الرصاصة أعلى بطنه.

وأوضحت "الصحة" أن تسعة مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم بجراح حرجة، نقل ثمانية منهم إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، بينما نقل التاسع إلى مستشفى رام الله الاستشاري بعد إصابته برصاصة في الفم.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الرئاسة الفلسطينية
صحيفة بريطانية: طائرة سالا وقعت في خندق للنفايات
توقعت صحيفة “ذا صن” البريطانية استحالة العثور على الأرجنتيني إيميليانو سالا “لاعب كارديف سيتي الويلزي” أو طائرته المفقودة، رغم محاولات عائلته للقيام بمهمات بحث على نفقتها الخاصة وبمساعدة تبرعات مالية، وذلك لأن المكان المتوقع سقوط الطائرة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمد فؤاد زيد الكيلاني
الإشاعة والحرب النفسية/ محمد الكيلاني
شاكر فريد حسن
آية مصاروة شهيدة العلم/ شاكر فريد حسن
جريس بولس
مقاطعة انتخابات الكنيست/ جريس بولس
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab