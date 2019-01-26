النقب: اعتقال شاب من احدى القرى البدوية بشبهة التسبب بوفاة رجل

افاد المتحدث باسم شرطة النقب :" الليلة الماضية تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن جثة رجل على الطريق 40 في منطقة النقب، وبعد عمليات التحقيق، أُلقي القبض على مشتبه به (30 عاما) ،وهو من سكان القرى البدوية في المنطقة ، الذي يشتبه في أنه تسبب في وفاة الرجل. وسيتم النظر في تمديد اعتقال المشتبه".
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