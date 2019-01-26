اعتقال شاب من طولكرم بعد قيامه بسرقة سيارة فاخرة من منطقة تل ابيب​

افاد المتحدث باسم الشرطة في بيان له:" خلال عمل قوات من حرس الحدود في منطقة الشارون، تم تلقي بلاغ عن سرقة سيارة فاخرة من رحوفوت. وتم نصب حواجز على شارع 55 بالقرب من شارع 6 وتم رصد السيارة قرب مشتل بالقرب من المكان وهرب السائق منها. وبعد عمليات بحث تم العثور على السائق في احد الغرف، وهو شاب (20 عاما) من سكان طولكرم".

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