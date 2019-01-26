اعتقال 3 مشتبهين من عرابة بعد ضبط غزال بسيارتهم

افاد المتحدث باسم الشرطة:" انه تم اليوم اعتقال 3 مشتبهين من مدينة عرابة بشبهة الصيد غير القانوني، في منطقة الجولان حيث تم ضبط غزال مصاب في صندوق سيارتهم، حيث امسكوا به بعد دهسه بال سيارة . وتم التحقيق مع المشتبهين واطلاق سراحهم لاحقا وفحص امكانية تقديمهم الى المحاكمة".
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