اعتقال 3 مشتبهين من عرابة بعد ضبط غزال بسيارتهم

افاد المتحدث باسم الشرطة:" انه تم اليوم اعتقال 3 مشتبهين من مدينة عرابة بشبهة الصيد غير القانوني، في منطقة الجولان حيث تم ضبط غزال مصاب في صندوق سيارتهم، حيث امسكوا به بعد دهسه بال سيارة . وتم التحقيق مع المشتبهين واطلاق سراحهم لاحقا وفحص امكانية تقديمهم الى المحاكمة".

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