مانشستر سيتي يسحق بيرنلي ويتأهل لثمن نهائي الكأس

تمكن فريق مانشستر سيتي من سحق نظيره بيرنلي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن فعاليات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ32) بنتيجة 5-0.

فريق مانشستر سيتي كان الأفضل في كافة الأصعدة وكانت المباراة في اتجاه واحد طوال اللقاء وهو ما يجعل الفوز مستحقاً للسكاي بلوز.وكان جابرييل جيسوس قد تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني ترجم مانشستر سيتي أفضليته المطلقة لأهداف بعد اضافة بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم صاروخية من كيفين دي بروين في الدقيقة 61.

وتسببت النيران الصديقة في هدف مانشستر سيتي الرابع بعد عرضية من كيفين دي بروين وضعها كيفين لونج في مرماه، قبل أن يختتم أجويرو خماسية السكاي بلوز عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح على يسار الحارس بوب.وقد تمكن ديربي كاونتي اليوم من الفوز على أكرينجتون ستانلي بهدف نظيف، سوانزي سيتي على حساب جيلنجهام بنتيجة 4-1، واتفورد على نيوكاسل بهدف نظيف وتعادل ولفرهامبتون مع شروزبري تاون بنتيجة 2-2 وبرايتون مع وست بروميتش سلبياً.

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