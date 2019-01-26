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رام الله: شهيد وإصابة 30 آخرين خلال مواجهات
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رام الله: شهيد وإصابة 30 آخرين خلال مواجهات بين مواطنين ومستوطنين

استشهد شاب وأصيب 30 آخرون بالرصاص الحي الذي اطلقه جيش اسرائيل اليوم السبت، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرقيّ مدينة رام الله

استشهد شاب وأصيب 30 آخرون بالرصاص الحي الذي اطلقه جيش اسرائيل اليوم السبت، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرقيّ مدينة رام الله، وسط اطلاق نار نحو المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد شاب ووقوع العديد من الاصابات، 5 منها بالرصاص الحي وصلت الى مجمع فلسطين الطبي برام الله، منها اصابة خطيرة، واصابة بالرصاص الحي في الفم وصلت الى المستشفى الاستشاري، وحالته مستقرة.
واندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، بعد محاولة المستوطنين اقتحام القرية من الجهة الشمالية للقرية.
ووجه أهالي المغير مناشدات إلى القرى المجاورة لمساعدتهم للتصدي للمستوطنين، والجنود الذين يرافقون المستوطنين. كما توجه العشرات من أهالي قرية أبو فلاح المجاورة إلى قرية المغير لمساعدة أهلها بالتصدي لهجوم المستوطنين.
وتصدى الأهالي للمستوطنين وجيش اسرائيل، ومنعوهم من الوصول إلى القرية، ورغم كثافة إطلاق النيران، لكن المواطنين منعوهم من التقدم.

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