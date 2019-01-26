مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت وإغلاق مدخل البلدة

خلال المظاهرة الاحتجاجية في قلنسوة

يشارك ما يقارب 170 شخصا من الرجال والنساء والأطفال في مظاهرة على مدخل قلنسوة، وذلك احتجاجًا على سياسة هدم البيوت وشبح الهدم الذي يخيم فوق البلدة ويهدّد بهدم ثلاث بيوت تابعة لكل من محمد عودة، حكيم حمودة واسماعيل واوية. ويذكر أيضًا أنّه تمّ إغلاق مدخل البلدة.

ويجد بالذكر أنّ المشاركين هم من قلنسوة والطيبة، وقد بادر لتنظيمها الحراك الشبابي ونشطاء آخرون. هذا، ورفع المشاركون شعارات التي تندد بالهدم، وأكّدوا على أنهم: "سيواصلون نضالهم ولن يسمحوا تنفيذ أي هدم، حتى لو وصل بهم الأمر لحماية البيوت بأرواحهم واجسادهم".

كما يشار إلى أنه أُقيم يوم أمس، الجمعة، خيمة اعتصام على مدخل قلنسوة كخطوة احتجاجية، وسوف تشمل اجتماعات وفقرات ضد الهدم والإعلان عن خطوات نضالية أُخرى.

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