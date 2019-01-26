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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي إليك طريقة تطبيق مكياج يومي سريع

شباب وصبايا

إليك طريقة تطبيق مكياج يومي سريع
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إليك طريقة تطبيق مكياج يومي سريع

مع النهوض من النوم في الصباح الباكر وبين تناول الفطور وشرب القهوة، وبعدها تحضير قطع الملابس المناسبة لإطلالتك التي تليق بالعمل أو التوجه لزيارةٍ


صورة توضيحية

مع النهوض من النوم في الصباح الباكر وبين تناول الفطور وشرب القهوة، وبعدها تحضير قطع الملابس المناسبة لإطلالتك التي تليق بالعمل أو التوجه لزيارةٍ معيّنة ستكتشفين أن الوقت يداهمك وعليك القيام بالمكياج أيضاً. ولكن الحل موجود يمكنك القيام بمكياجٍ سريع، بخمس دقائق فقط من خلال هذه الخطوات البسيطة!

- لا تتخلي أبداً عن تنظيف الوجه حتى بطريقة سريعة من خلال التونر فقط، لأن هذه الخطوة ستجعل بشرتك صافية وخالية من الإفرازات أو بقايا المكياج القديمة.

- بعد تنشيف الوجه جيداً، ضعي طبقة من كريم الأساس المناسب للون بشرتك أو الفاونديشن للتوحيد لون البشرة وإخفاء الشواائب الظاهرة فيها. وبالطبع استخدمي الكونسيلر الفاتح للمساحة الموجودة تحت العيون، لإبراز هذه المنطقة أكثر وإخفاء الهالات السوداء.

- لا تبالغي بألوان الآيشادو فمكياجك يجب أن لا يتخطى الخمس دقائق، لذا اكتفي بظلال العيون باللون البيج الفاتح مع القليل من البني لتغطية الجفون.

- يمكنك تحديد عينيك بالقليل من الكحل الأسود، وبعدها انتقلي لوضع الماسكارا على الرموش بهدف تكثيفها وابراز طولها.

- تبرز الحواجب ملامح وجهك بشكلٍ جذاب، لذا مشطيها وارسميها بطريقة ناعمة وخفيفة غير مبالغ بها.

- قبل الإنتهاء ولإستمرارية المكياج طوال اليوم عليك وضع طبقة من بودرة الوجه فوق الفاونديشن أو كريم الأساس. ومن ثمّ ابرزي الخدود ببلاشر خفيف باللون الزهري أو البني.

- لا تنسي أن مكياجك يكتمل من خلال تلوين الشفاه بكونتور أو روج ولكن احرصي على أن يليق لونها بإطلالتك.

- خمس دقائق لهذا المكياج السريع والناعم، يمكنك الآن الإنطلاق لإنجاز كل أعمالك! 

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كلمات دلالية
مكياج
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