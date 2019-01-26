اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب اخبار السينما اخبار السينما ما هي إيرادات فيلم The Mule؟

اخبار السينما

ما هي إيرادات فيلم The Mule؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
15

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
14

ايلات
غيوم متفرقة
23
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ما هي إيرادات فيلم The Mule بعد شهر من عرضه؟

حقق فيلم The Mule إيرادات بلغت 104 مليون دولار بعد شهر من طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم

فيلم The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، وإنتاج وارنر برزر، وبطولة برادلي كوبر

حقق فيلم The Mule إيرادات بلغت 104 مليون دولار أمريكي بعد شهر من طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 98 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 6 مليون دولار حول العالم.
فيلم The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، وإنتاج وارنر برزر، وبطولة برادلي كوبر، تايسا فارميجا، كلينت ايستوود، مايكل بينيا، لورنس فيشبورن، أليسون ايستوود، كليفتون كولينز جونيور، ديان ويست، ماني مونتانا، جيل فلينت، نويل جوجليمي.

الفيلم تدور قصته حول القبض على باحث في مجال الزراعة، البالغ من العمر 90 عامًا، والناجي من الحرب العالمية الثانية، أثناء نقله "كوكايين" بـ 3 ملايين دولار عبر ميتشجان إلى المكسيك.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
فيلمايرادات فيلم The Mule
صحيفة بريطانية: طائرة سالا وقعت في خندق للنفايات
توقعت صحيفة “ذا صن” البريطانية استحالة العثور على الأرجنتيني إيميليانو سالا “لاعب كارديف سيتي الويلزي” أو طائرته المفقودة، رغم محاولات عائلته للقيام بمهمات بحث على نفقتها الخاصة وبمساعدة تبرعات مالية، وذلك لأن المكان المتوقع سقوط الطائرة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمد فؤاد زيد الكيلاني
الإشاعة والحرب النفسية/ محمد الكيلاني
شاكر فريد حسن
آية مصاروة شهيدة العلم/ شاكر فريد حسن
جريس بولس
مقاطعة انتخابات الكنيست/ جريس بولس
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab