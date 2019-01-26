ما هي إيرادات فيلم The Mule بعد شهر من عرضه؟

فيلم The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، وإنتاج وارنر برزر، وبطولة برادلي كوبر

حقق فيلم The Mule إيرادات بلغت 104 مليون دولار أمريكي بعد شهر من طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 98 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 6 مليون دولار حول العالم.

فيلم The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، وإنتاج وارنر برزر، وبطولة برادلي كوبر، تايسا فارميجا، كلينت ايستوود، مايكل بينيا، لورنس فيشبورن، أليسون ايستوود، كليفتون كولينز جونيور، ديان ويست، ماني مونتانا، جيل فلينت، نويل جوجليمي.

الفيلم تدور قصته حول القبض على باحث في مجال الزراعة، البالغ من العمر 90 عامًا، والناجي من الحرب العالمية الثانية، أثناء نقله "كوكايين" بـ 3 ملايين دولار عبر ميتشجان إلى المكسيك.

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