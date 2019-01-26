مي كساب تبدأ تصوير مسلسل اللعبة

أشارت مي كساب إلى أنها تفاجىء جمهورها بدورها من خلال هذا العمل الذي تراهن عليه بقوة ويقدمها بشكل مختلف تماما عن اعمالها السابقة

تستعد الفنانة المصرية مي كساب لدخول تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "اللعبة" يوم 30 يناير/كانون ثاني الجاري، والذي تشارك في بطولته مع شيكو وهشام ماجد. وأشارت مي كساب إلى أنها تفاجىء جمهورها بدورها من خلال هذا العمل الذي تراهن عليه بقوة ويقدمها بشكل مختلف تماما عن اعمالها السابقة.



مي كساب



مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على السيناريو فادي أبو السعود، ويخرجه معتز التوني وقد تم الانتهاء من كتابة 15 حلقة، كما تجري كتابة الحلقات المتبقية لتسليمها خلال الفترة المقبلة.

إقرا ايضا في هذا السياق: