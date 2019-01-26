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كل العرب منبر العرب شعر موشحات عيون الورد/ أسماء طنوس

منبر العربHyde Park

موشحات عيون الورد/ أسماء طنوس
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موشحات عيون الورد/ بقلم: أسماء طنوس

يا وَرد ياللّي ضِحكِتَك بَلسَم عليل خلّيك بهالضِّحكِه لِأيّامِ وسِــنيـن

يا وَرد ياللّي ضِحكِتَك بَلسَم عليل--- خلّيك بهالضِّحكِه لِأيّامِ وسِــنيـن
فرحِة عيوني بنظرِتَك هِيَّ الدّليل--- ومن دونِكَ بالقلب زَفرات وأنـين
انتَ سبب فرحِة وُجودي وِالسَّعِد --- من دونِكَ ما بلاقي أفراحي بَـعِـد
وانتَ اللّي في البسمِه بتِرسِملي وَعِد
________________________________
إطبع عَوجهي ضِحكِتَك حتّى تِطول---خَلّيني أضحكها بِأصواتِ ورنـين
قلبي أنا العطشان عَم يُطلُب بيقول --- بَدّو مِنـكَ الرِّقّــه ال فيـها حــنـين
مِنكَ أخَـذتُ العِبــرَه تَعيـش بأمَـل --- وما أرضى لي بالعَيشِ مَرَّه بالملل
وأسعى لِرَسمِ البسمِه وما يصيبني خَلَل
__________________________________
ولَمّا بَتصبّح فيك بيِضحكلي النّهار---بيكون شُعوري غير يا وَعدي الأمين
لَو غِبِت عن عيوني يوم راح أنهار---والنهار رايِح يِنقِلِب لَو غابوا العينين
مَتِّـعني باللّفتــات يا أغلـى حبــيب ---فيها أنا عَـم حِس مِنّي انــتَ قريـــب
وراح لاقي فيك القلب إنُّه مِش غريب

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