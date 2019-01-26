موشحات عيون الورد/ بقلم: أسماء طنوس

يا وَرد ياللّي ضِحكِتَك بَلسَم عليل--- خلّيك بهالضِّحكِه لِأيّامِ وسِــنيـن

فرحِة عيوني بنظرِتَك هِيَّ الدّليل--- ومن دونِكَ بالقلب زَفرات وأنـين

انتَ سبب فرحِة وُجودي وِالسَّعِد --- من دونِكَ ما بلاقي أفراحي بَـعِـد

وانتَ اللّي في البسمِه بتِرسِملي وَعِد

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إطبع عَوجهي ضِحكِتَك حتّى تِطول---خَلّيني أضحكها بِأصواتِ ورنـين

قلبي أنا العطشان عَم يُطلُب بيقول --- بَدّو مِنـكَ الرِّقّــه ال فيـها حــنـين

مِنكَ أخَـذتُ العِبــرَه تَعيـش بأمَـل --- وما أرضى لي بالعَيشِ مَرَّه بالملل

وأسعى لِرَسمِ البسمِه وما يصيبني خَلَل

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ولَمّا بَتصبّح فيك بيِضحكلي النّهار---بيكون شُعوري غير يا وَعدي الأمين

لَو غِبِت عن عيوني يوم راح أنهار---والنهار رايِح يِنقِلِب لَو غابوا العينين

مَتِّـعني باللّفتــات يا أغلـى حبــيب ---فيها أنا عَـم حِس مِنّي انــتَ قريـــب

وراح لاقي فيك القلب إنُّه مِش غريب

المكر

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