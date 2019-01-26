الأب الثاكل من كفرقاسم: حاولت انقاذ طفلاي محمد ومعاوية لكنهما فارقا الحياة!



الوالدان الثاكلان

الوالد رستم صرصور:

كنت اتمنى ان يعود ابنائي الى احضان العائلة وان نراهما مرة اخرى ونرى ضحكتهما البريئة واللامعة والساطعة لكن القدر شاء ان يتغمدهما برحمته

أعداد كبيرة تتوافد الى بيت العزاء في مدينة كفرقاسم للوقوف الى جانب عائلة رستم صرصور وزوجته حليمة بعد ان فقدا طفليهما معاوية (6 سنوات) ومحمد (3 سنوات) بعد ان استنشقا دخان حريق شبّ في منزلهما جرّاء تماس كهربائي.

رستم صرصور والد الطفلين قال:"دائما نتفقد خلال ساعات الليل غرفة نوم الأطفال. يوم امس ذهبت زوجتي لتتفقد الطفلين اذا كانت امورهما على ما يرام، واذا بها تصرخ وتبكي، وخلال ذلك استيقظت ودخلت بسرعة لغرفة النوم واخرجت الطفلين واتصلت فورا بخدمة الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء، وفي الوقت ذاته حاولت اسعافهما حتى حضور الطواقم الطبية، لكنهما فارقا ال حياة ". ثم قال: "كنت اتمنى ان يعود ابنائي الى احضان العائلة وان نراهما مرة اخرى ونرى ضحكتهما البريئة واللامعة والساطعة لكن القدر شاء ان يتغمدهما برحمته، لا سيما اننا نكاد لا نستوعب حجم هذه المصيبة التي تركت لنا ألما وحزنا وسلبت منا اغلى ما نملك".

الأب واصل حديثه: "من هنا أناشد الجميع أخذ الحذر وفحص الأدوات للكهربائية، ونسأل الله بان لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة".

المحامي عادل بدير (ابو الرازي) من اللجنة الشعبية بكفرقاسم قال:"الأوضاع النفسية لدى العائلة صعبة للغاية، فهم لا يستوعبون هذه المأساة التي ازعجتنا جميعا. مهم جدا ام نذكر ونناشد جميع العائلات ان توفر في بيوتها أجهزة لمنع الحرائق لحماية عائلاتهم من خطر الموت، وعدم التركيز فقط على تعفيش البيت بأثاث وادوات فاخرة لا بل يجب ان تأخذ هذه المناشدة بعين الإعتبار وبمنتهى الجدية". هذا وقد زار عمير بيرتس صباح اليوم العائلة والتقى بالوالدين وقدم لهما التعازي معربا عن حزنه لما حصل.

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