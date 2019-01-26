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كل العرب فنانين فن عربي هيفاء وهبي تلبي دعوة السفير الروسي

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هيفاء وهبي تلبي دعوة السفير الروسي
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هيفاء وهبي تلبي دعوة السفير الروسي..صور

لبّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة السفير الروسي أليكسي ميشكوف وعيقلته إلى حفل العشاء الخامس والعشرين

تألقت هيفاء وهبي في حفل العشاء بإطلالة كلاسيكية مميّزة جدًا حيث ارتدت فستانًا طويلًا من اللون الأسود ومعطف من اللون الأبيض

لبّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة السفير الروسي أليكسي ميشكوف وعيقلته إلى حفل العشاء الخامس والعشرين لـYanina Couture الذي أقامه على شرف مصممة الأزياء Yulia Yanina في العاصمة الفرنسية باريس بالتزامن مع أسبوع الموضة هناك. وتألقت هيفاء وهبي في حفل العشاء بإطلالة كلاسيكية مميّزة جدًا حيث ارتدت فستانًا طويلًا من اللون الأسود ومعطف من اللون الأبيض، فبدت كعادتها بغاية الأناقة والجمال وسرقت كل الأنظار نحوها.

وشاركت هيفاء وهبي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من حفل العشاء وأعربت بتعليقها عليها عن سعادتها بالتواجد في حفل عشاء السفير الروسي إلى جانب صديقتها مصممة الأزياء الروسية يوليا يانينا.

وتتواجد هيفاء وهبي منذ أيام في فرنسا حيث تلبي دعوات أهم المصممين العرب والأجانب لحضور عروض الأزياء الخاصة بهم.

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