صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تشعل مواقع التواصل: دينا حامل!

بحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فقد التقطت الصورة لدى مشاركة عمرو ودينا الاحتفال بعيد ميلاد صديقتهما مع مجموعة من الأصدقاء المقربين منهما

أثار الثنائي الأشهر على الساحة المصرية الآن عمرو دياب ودينا الشربيني ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة تجمعهما. والجدل لم يكن في الصورة ذاتها، لكن في الوضع الذي كان عليه المطرب عمرو دياب (57 عاما)، الذي ظهر وهو يضع يده على بطن الممثلة دينا الشربيني (33 عاما)، الأمر الذي سرعان ما علق عليه مستخدمون على الإنترنت، بقولهم إن الثنائي يتنظر المولود الأول، رغم عدم إعلان زواجهما بشكل رسمي.

إلا أن هذا الخبر لم يتم نفيه أو تأكيده من ذويه، وهي العادة التي يبدو أن الثنائي يتبعها بعد عاصفة من الانتقادات لعلاقتهما نظرا لفرق السن بينهما.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فقد التقطت الصورة لدى مشاركة عمرو ودينا الاحتفال بعيد ميلاد صديقتهما مع مجموعة من الأصدقاء المقربين منهما.

وحتى الآن لم يعلن عمرو ودينا زواجهما رسميا أمام الجمهور، لكن لم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر، فقد أعلنت دينا عن حبها في أحد أشهر البرامج على فضائية "دي إم سي" المصرية.

أما عمرو دياب، المعروف بلقب (الهضبة)، فقد قدم دينا في إحدى حفلاته، مهديا لها أغنيته الشهيرة "برج الحوت"، باعتبارها من مواليد برج الحوت.

ولدى دياب أربعة أبناء هم: نور من زوجته الأولى الممثلة شيرين رضا، و(عبدالله، وكنزي، وجنا) من زوجته الثانية السعودية زينة عاشور.

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