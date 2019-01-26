التوصل لاتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي بالأمس وتسارع الاتصالات لتحديد هوية مرشّح النقب

مصدر مسؤول في القائمة لكل العرب:

الاتفاق يكتسب اهمية خاصة بعد ان اتضح ان قائمة الجبهة لا تضم مرشحًا من الناصرة





هذه القائمة هي الاقوى في الساحة الحزبية وسوف تحصد 7-6 مقاعد

من المتوقع الاعلان عن اسماء المرشحين من ناصرتي و النقب بعد انعقاد المؤتمر العام للعربيه للتغير الذي سيعقد في عرعرة في 8 شباط القادم

علم موقع العرب من مصادر مطلعة ومتطابقه أنّ اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه بين الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي وبين قائمة ناصرتي. وعلم مراسلنا أنّ اجتماعا عقد اول امس في الناصرة بين احمد الطيبي وعلي سلام تم خلاله التوصل الى الاتفاق الذي يقضي باشراك مرشح لناصرتي في مكان مضمون في الاماكن المتقدمة في القائمة.

وقالت مصادر متطابقة في العربية للتغيير وناصرتي إنّ :"هذه القائمة هي الاقوى في الساحة الحزبية وسوف تحصد 7-6 مقاعد وهي ستكون عنوانًا لكل من يؤمن بالعمل والانجاز من جهة وحمل هموم الناس اجتماعيا ووطنياً". وقال مصدر مسؤول بالقائمة ان "هذا الاتفاق يكتسب اهمية خاصة بعد ان اتضح ان قائمة الجبهة لا تضم مرشحًا من الناصرة".

وعلم موقع العرب أنّ الاتصالات التي يجريها المحامي اسامة السعدي سكرتير عام العربية للتغيير تسارعت لاجل التوصل لتفاهم قريب حول هوية مرشح النقب الذي ستقترحه مجموعة كبيرة من القيادات العربية الاعتبارية في الجنوب التي تواصلت مع العربية للتغيير. ومن المتوقع الاعلان عن اسماء المرشحين من ناصرتي والنقب بعد انعقاد المؤتمر العام للعربيه للتغير الذي سيعقد في عرعرة في 8 شباط القادم وبعدها باسبوع سيتم عقد المجلس العام الذي سينتخب قائمة المرشحين ويقر التحالفات.

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