اعتقال مشتبه (23 عامًا) من طمرة بتنفيذ السطو المسلح على محل تجاري أمس في المدينة



صورة من مكان عملية السطو في طمرة امس الجمعة

قام مشتبهون مساء الجمعة بعملية سطو مسلح على محل التجاري على الشارع الرئيسي في مدينة طمرة

سيتم عرض المشتبه على محكمة الصلح في حيفا مساء اليوم للنظر في تمديد اعتقاله

أفادت شرطة الشمال صباح اليوم السبت أنّه خلال التحقيقات التي باشر بها رجال الشرطة مساء الجمعة في اعقاب عملية سطو مسلح على محل التجاري على الشارع الرئيسي في مدينة طمرة، تمّ اعتقال مشتبه (23 عامًا) من طمرة بالضلوع بالعملية. وأوضحت الشرطة أنّه سيتم عرض المشتبه على محكمة الصلح في حيفا مساء اليوم للنظر في تمديد اعتقاله.

يشار إلى أنّه قام مشتبهون مساء الجمعة وتحت تهديد السلاح بسرقة مبلغ من المال وفرّوا هاربين من المكان. هذا، ووصلت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي أمس أنّه:" قام 3 مجهولون بعملية سطو مسلح على محل تجاري في مدينة طمرة حيث قاموا بإطلاق النار في الهواء وسرقوا آلاف الشواقل ومن ثم لاذوا بالفرار من المكان. وخلال الحادثة لم تقع إصابات"، وفقًا للشرطة.

إقرا ايضا في هذا السياق: