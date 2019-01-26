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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار اخبار محلية إصابة 5 مواطنين بحادث طرق قرب عسفيا

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إصابة 5 مواطنين بحادث طرق قرب عسفيا
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حيفا والمنطقة

إصابة 5 مواطنين بجراح متفاوتة جرّاء حادث طرق قرب مدخل بلدة عسفيا

أصيب صباح اليوم السبت خمسة مواطنين بجراح متفاوتة الخطورة جرّاء حادث طرق وقع بالقرب من مدخل بلدة عسفيا

وصلت إلى المكان الطواقم الطبية وقدّمت العلاج الاولي للمصابين، فيما باشرت قوات الشرطة التحقيقات

أصيب صباح اليوم السبت خمسة مواطنين بجراح متفاوتة الخطورة جرّاء حادث طرق وقع بالقرب من مدخل بلدة عسفيا. حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية وقدّمت العلاج الاولي للمصابين، فيما باشرت قوات الشرطة التحقيقات، إلى جانب تنظيم حركة السير.

هذا، وأوضح الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبيّة أنّ:"طواقم الاسعاف التابعة للمؤسسة وصلت إلى مكان الحادث وقدّمت العلاج الطبيّ لخمسة مصابين، بينهم سيّدة مسنّة (84 عامًا) وصفت حالتها بالمتوسطة، و4 إصابات طفيفة، وقد تمّ نقلهم جميعًا الى مستشفى رمبام الحكومي في حيفا لاستكمال العلاج"، كما ورد في البيان الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.

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