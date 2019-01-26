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السلطات المحلية

رئيس مجلس مطيه يهودا يزور عين رافا
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القدس والقضاء

رئيس المجلس الاقليمي مطيه يهودا يزور قرية عين رافا

قام نيف فيزل رئيس المجلس الاقليمي مطيه يهودا الخميس بزيارة قرية عين رافا بصحبة كل رؤساء الاقسام بالمجلس


خلال الزيارة

نيف فيزل رئيس المجلس الاقليمي مطيه يهودا اطلع على المشاكل التي تعاني منها القرية والمتعلقة بالبنية التحتية، المباني العامة، ميزانية القرية، والابرز منها قضية الخارطة الهيكلية المستقبلية

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه:"قام نيف فيزل رئيس المجلس الاقليمي مطيه يهودا الخميس بزيارة قرية عين رافا بصحبة كل رؤساء الاقسام بالمجلس. وكانت هذه اول قرية عربية يزورها بعد ال انتخابات ال محلية التي اجريت قبل عدة اشهر، وقد قام بالاطلاع على المشاكل التي تعاني منها القرية والمتعلقة بالبنية التحتية، المباني العامة، ميزانية القرية، والابرز منها قضية الخارطة الهيكلية المستقبلية للقرية، وتدني مستوى التعليم والحاصلين على شهادات البجروت في السنوات الاخيرة".
وتابع البيان:"وقد قام السيد رائد برهوم المتحدث باسم اللجنة المحلية بالتعقيب على هذه اللقاء بقوله:"لقد قامت اللجنه المحليه بعرض خطتها للاربع سنوات المقبلة وهي:
1- اكمال مشاريع البنية التحتية 
2- حل المشاكل المتعلقة بالخارطة الهيكلية.
3 - وضع خطة سياحية شاملة للقرية.
4- دعم وتطوير التعليم المنهجي ولا منهجي بالقرية".
واضاف:"كانت جلسة عمل جيدة فيها استمع رؤساء الاقسام بالمجلس للمشاكل العالقة كل تحت اطار مسؤوليته، ولكن الاهم من ذلك الاعلان الذي قام به رئيس المجلس بأنه وفي الايام القليلة القادمة سيفصح عن خطته التي من شأنها ادخال تغييرات جذرية بكل ما يتعلق بالتعليم المنهجي من أجل وضع حد للتدني في التحصيل التعليمي"، إلى هنا البيان.

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كلمات دلالية
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