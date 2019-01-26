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طلاب بيت الحكمة الناصرة يتميّزون
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الناصرة والقضاء

الناصرة: طلاب بيت الحكمة الثّانويّة يحصدون ثمار جهودهم ويتميّزون في معدلات البجروت

حصد طلاب من خريجي مدرسة بيت الحكمة الثانوية في الناصرة منحة دراسيّة للدراسة الأكاديميّة

بفخر واعتزاز تبارك مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة إدارتها وهيئتها التّدريسيّة لطلابها الأعزّاء هذا النّجاح

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة في الناصرة ، جاء فيه:"ضمن مشروع المنح المعطى من قبل جامعة تل أبيب حصد كلّ من الطلاب الخمسة ريحانة أبو أحمد، مالك أبو صهيون، سالم عباس، سوار زعبي ونعمة رواشدة خريجي مدرسة بيت الحكمة الثانوية منحة دراسيّة للدراسة الأكاديميّة في الجامعة نتيجة حصولهم على معدّل علامات عالٍ في شهادة البجروت. وبهذا يملك كلّ من الطلاب حريّة اختيار موضوع الدراسة المرغوب دون قيد حيث تتكفّل المنحة الدراسيّة بتمويل اللقب التّعلّيميّ الأكاديميّ كاملًا".
واختتم البيان:"بفخر واعتزاز تبارك مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة إدارتها وهيئتها التّدريسيّة لطلابها الأعزّاء هذا النّجاح المتميّز راجية لهم التّوفيق في مشاريعهم المستقبليّة وخطواتهم القادمة لنبني بهممهم مجتمعًا أفضل وأجمل"، الى هنا البيان.

الصور التالية لقسم من الطلاب

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