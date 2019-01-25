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مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل واصابة مواطنين
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الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل واصابة مواطنين فلسطينيين

أصيب مواطنين فلسطينيين، الليلة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على منزلهم في حي واد الحصين شرق المسجد الابراهيمي والمتاخم لمستوطنة "كريات اربع". وأصيب جراء الهجوم، هشام سعيفان بكدمات ورضوض، اضافة لطفله محمد 10 سنوات بكدمات ورضوض ايضا

أصيب مواطنين فلسطينيين، الليلة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على منزلهم في حي واد الحصين شرق المسجد الابراهيمي والمتاخم لمستوطنة "كريات اربع". وأصيب جراء الهجوم، هشام سعيفان بكدمات ورضوض، اضافة لطفله محمد 10 سنوات بكدمات ورضوض ايضا. وأفاد سعفيان أن مستوطني "كريات اربع" هاجموا منزله، لإجباره على الرحيل بهدف استخدام منزله والمنطقة كشارع للوصول الى المسجد الابراهيمي والبؤر الاستيطانية في قلب الخليل.

(عن وكالة معًا)

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