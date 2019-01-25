مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل واصابة مواطنين فلسطينيين

أصيب مواطنين فلسطينيين، الليلة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على منزلهم في حي واد الحصين شرق المسجد الابراهيمي والمتاخم لمستوطنة "كريات اربع". وأصيب جراء الهجوم، هشام سعيفان بكدمات ورضوض، اضافة لطفله محمد 10 سنوات بكدمات ورضوض ايضا. وأفاد سعفيان أن مستوطني "كريات اربع" هاجموا منزله، لإجباره على الرحيل بهدف استخدام منزله والمنطقة كشارع للوصول الى المسجد الابراهيمي والبؤر الاستيطانية في قلب الخليل.
(عن وكالة معًا)
إقرا ايضا في هذا السياق:
- فيديو: مستوطنون يعتدون بوحشية على سائق حافلة من شعفاط في أعقاب الأجواء المشحونة
- مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون مركبات ويلقون الحجارة عليها قرب حاجز حوارة بنابلس
- مستوطنون يغلقون الطرق ويشعلون الإطارات رفضا لوقف إطلاق النار مع غزة
- مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط تذمر من قبل المصلين
- يعقوب رابي: مستوطنون قتلوا زوجتي الشهيدة عائشة أمام عيني وعين طفلتنا الصغيرة
- مواطنون من القدس: المستوطنون استغلوا الإضراب ويستفزون بالرقص والأغاني
- فيديو وصور: مستوطنون يعتدون على المقدسيين في حي المصرارة والبلدة القديمة
- مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحماية الشرطي الذي ضبط وبيده زجاجة خمر قبل أيام
- أجواء مشحونة بعد قرار إخلاء الخان الأحمر: مستوطنون يستفزون السكان بالأعلام الاسرائيلية