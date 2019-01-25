مدرسة راهبات ماريوسف الناصرة تنظم محاضرة للأهالي حول الإستخدام الآمن للإلكترونيات

استضافت مدرسة راهبات ماريوسف الناصرة ، المحامي مراد مفرع والإختصاصية النفسية رنا منصور - عودة في أمسية لأهالي الطلاب في الصفوف السابعة والثامنة حول "الإستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية". هذا وافتتح اللقاء المربي نادر حاج مدير المدرسة الذي رحّب بالحضور وأثنى على عقد اللقاء. من جانبه قدم المحامي مراد مفرع محاضرة حول الجوانب القانونية للإستخدام وتداعياته المختلفة على المستخدمين. وقدمت الإختصاصية النفسية رنا منصور عودة محاضرة حول الأبعاد النفسية لإستخدام الأجهزة الإلكترونية وتداعياتها على المستخدمين والأهل. سادت اللقاء اجواء ايجابية وقد كان غنيًا بالمعلومات والتفاصيل ذات الصلة، شارك فيه الأهل والمعلمون.
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