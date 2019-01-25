نادي كفر قاسم يطرق أبواب الدرجة الممتازة بعد فوزه على هكواح 1-0

يطرق متصدر اللائحة النادي الرياضي كفر قاسم، وبشدة، أبواب الدرجة الممتازة، وذلك بعد فوزه الخارجي على وصيفه فريق هكواح رمات جان بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر – ثاني مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.



وقد أحرز المهاجم يوسي أسياج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، لتنطلق حناجر أكثر من ألف مشجع قسماوي، حيث رافقوا الفريق وأضفوا أجواء بيتية.ويثبت تلامذة المدرب اسماعيل عامر أحقيتهم بكسب بطاقة الارتقاء، اذ باتوا يتقدمون بست نقاط على هكواح.يشار الى أن الفريق القسماوي تأهل أيضا الى مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، ليلاقي فريق الدرجة العليا هبوعيل الخضيرة، ذهابا وايابا.



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