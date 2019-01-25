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كل العرب ثقافة جنسية الزوج والزوجة للزوج: أفضل النصائح لحدوث الحمل

ثقافة جنسية

للزوج: أفضل النصائح لحدوث الحمل
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للزوج: أفضل النصائح لحدوث الحمل

معظم الأطباء والمتخصصين لا يعتقدون بأن حدوث الحمل له علاقة بالأوضاع الجنسية

في حالة عدم وجود مشاكل صحية يعاني منها الرجال والمرأة فإن هناك عدة نصائح هامة تتعلق بالرجل والمرأة بشأن النجاح في عملية تسريع حدوث الحمل قدر الإمكان

على الرغم من وجود العديد من المعلومات المتعلقة بالأوضاع الجنسية لأتمام حدوث الحمل إلا أن معظم الأطباء والمتخصصين لا يعتقدون بأن حدوث الحمل له علاقة بالأوضاع الجنسية فكل ما يهم في الأمر هوالقذف داخل المهبل وعدم استخدام أي وسيلة لمنع الحمل.


صورة توضيحية

وفي حالة عدم وجود مشاكل صحية يعاني منها الرجال والمرأة فإن هناك عدة نصائح هامة تتعلق بالرجل والمرأة بشأن النجاح في عملية تسريع حدوث الحمل قدر الإمكان، من أهمها:

- الإقلاع عن التدخين بجميع أنواع بالنسبة للرجال والمرأة في حالة الرغبة بتسريع حدوث الحمل أمر لا بد منه فالأمر بالنسبة للزوجة المدخنة سواء كان التدخين ما بين الأنواع الثلاثة الأشهر وهي السجائر أو الأرجيلة وحتى السجائر الإلكترونية أو أي أنواع أخرى لا يتوقف على فترة الحمل فقد بل إيضاً في حالة الرغبة في تسريع حدوثه أما بالنسبة للرجل فالتخدين بجميع أنواعه يؤثر على درجة خصوبة الرجل من حيث جودة وكمية الحيوانات المنوية التي يتم إفرازها ويفتك بالقدرات الجنسية لديهم .

- بالنسبة للزوجة فإن التقليل والحد من تناول جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين أيضاً لا يتعلق فقط بفترة بعد حدوث الحمل بل بتسريع عملية حدوث الحمل ولعل الاتجاه إلى تناول مشروبات الأعشاب بمختلف أنواعها تعد من الخيارات المثالية دائماً .

- بالتأكيد ممارسة العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة يجب أن ترتفع وتيرتها كما يجب الحرص والانتباه على عدم الاقتراب من أي وسيلة من وسائل منع الحمل .

- ممارسة كلاً من الزوج والزوجة التمارين الرياضية بانتظام له مفعول السحر في تسريع عملية إتمام حدوث الحمل بسبب تأثير السمنة على درجة خصوبة النساء ومدى قابليتهن للحمل كما أن للسمنة أيضاً أعراض مدمرة بالنسبة بكفاءة الحيوانات المنوية لدى الرجل وكمياتها.

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