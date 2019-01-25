هذه هي واجبات الزوجة تجاه زوجها

حتى الدين تحدّث عن ضرورة طاعة الزوجة لزوجها في كل الأمور التي يطلبها منها ولكن في غير معصية الله

جميعنا يعلم أن هناك واجبات لابد أن تلتزم بها الزوجة تجاه زوجها إلى جانب طاعة الزوج والتعامل معه على أتم وجه حتى يرضى الله عنها، وحتى الدين تحدّث عن ضرورة طاعتها لزوجها في كل الأمور التي يطلبها منها ولكن في غير معصية الله، علما بأن هذه الطاعة ليست من باب الظلم للمرأة أو تفضيله عليها أو للاستعلاء عليها، ولكن من باب قوامة الرجل على المرأة حيث أنه لا بد من وجود قائد للسفينة في ال حياة الزوجية لقيادتها وطاعة المرأة لزوجها بالمعروف تعد طاعةً لله حيث تزيد من إيمانها بخالقها وقدرته.



صورة توضيحية

خدمة زوجها

إضافة لذلك لابد للزوجة من تمكين زّوجها من الاستمتاع بها إذا طلبها للفراش، وفق ضوابط الشّرع فإذا امتنعت الزّوجة من إجابة زوجها في الجماع ومنعه من حقّه الشرعيّ تكون بذلك قد وقعت في المحذور وارتكبت كبيرةً ومعصيةً. كذلك يجب على الزوجة خدمة زوجها والقيام بمراعاة أمور المنزل والحفاظ عليه نظيفاً ومرتباً كما يحبه ، إضافة إلى تربية أولادها تربية سليمة لأنها الأقدر على هذه المهمة الخطيرة لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "والمرأةُ راعيةٌ على أهلِ بيتِ زوجِها وولدِه وهي مسؤولةٌ عنهم"، نظرا لما تتسم به من الحنان والعطف والقدرة على تقديم الرعاية والمودة لأبنائها.

المحافظة على ماله

كما ينبغي على الزوجة أن تقوم بالمحافظة على مال زوجها ولا تسرف فيه وألا ترهقه مالياً حتى لا تقوم بإثقال كاهله بطلباتها مما يضطره إلى الاستدانة، كما أن عليها أن لا تتصرف بأمواله دون إذن منه أيضاَ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا أن يأذنَ زوجُها".

الإخلاص والوفاء

ومن واجبات الزوجة أيضا أن تلزم بيتها لتعمل على إدارته وتهيئة الجو لراحة زوجها، وهذا الدور لا يقل أهمية عن دور الرجل في العمل خارجاً، كما يجب عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فمثلا لا يجوز لها الذّهاب إلى بيت أهلها أو زيارة والدها ووالدتها المريضين دون إذنه. كما يجب عليها ألا تدخِل بيتها أحداً يكرهه زوجها إذا طلب منها ذلك وعلمت بكرهه لذلك الشّخص حتى إن كان أقرب النّاس إليها.

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كذلك يجب على الزوجة مراعاة كرامة زوجها وشعوره فلا يرى منها إلا ما يحب ولا يسمع منها إلا ما يرضى إضافة إلى التعاون على جلب السرور ودفع الشر والحزن ما أمكن. مع التخلق بالإخلاص والوفاء والمودة والرحمة.

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