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كل العرب صحة اخبار وتقارير هل تعرف الفوائد التي يقدّمها الملفوف؟

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هل تعرف الفوائد التي يقدّمها الملفوف؟
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هل تعرف الفوائد التي يقدّمها لك الملفوف على طبق من ذهب؟

الملفوف هي من النباتات الورقية والتي لا غنى عن فوائدها الكثيرة، تعرّفوا على الفوائد الكثيرة

الملفوف لا يحتوي على سعرات حرارية عالية وفي نفس الوقت يشعرك بالشبع لأنه يحتوي على الألياف ولا يحتوي كذلك على الدهون

الملفوف هي من النباتات الورقية والتي لا غنى عن فوائدها الكثيرة، تعرّفوا على الفوائد الكثيرة التي يقدّمها لكم الملفوف على طبق من ذهب:

1. يساعد في إنقاص الوزن: الملفوف لا يحتوي على سعرات حرارية عالية وفي نفس الوقت يشعرك بالشبع لأنه يحتوي على الألياف ولا يحتوي كذلك على الدهون، ولهذا فإنه يساعد على إنقاص الوزن الزائد.


صورة توضيحيّة

2. مغذ للمخ: الملفوف يحتوي على فيتامين K ومواد أخرى تساعد على زيادة أداء المخ من عمليات الحفظ والإستظهار والبلاغة وما شابه، كما يحمي الملفوف الأعصاب من الضرر ويقوي الذاكرة.

3. مضاد للأكسدة: الملفوف يحتوي على فيتامين C الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويمنع شيخوخة الخلايا كما يساعد الجسم على التخلص من السموم، وهكذا يحمي الجسم من إلتهابات المفاصل وأمراض الجلد والروماتيزم والنقرس.

4. مضاد للسرطان: الملفوف يحتوي على ثلاث مواد لها تأثير منشط للإنزيمات وتأثير مثبط لنمو الأورام السرطانية، وهناك دراسة على السيدات أوضحت أن إضافة الملفوف إلى الغذاء قلل نسبة الإصابة بسرطان الثدي.

5. يمنع إرتفاع ضغط الدم: الملفوف يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ويساعد على توسيع شرايين الدم.

6. مضاد للصداع: يمكنك عمل ضمادة دافئة من الملفوف ووضعها على الجبهة عند الشعور بالصداع، ضعي الملفوف في قطعة من القماش أولاً، للصداع المزمن يمكنك عمل عصير من الملفوف وشربه يوميا.

7. مضاد للإلتهاب: الملفوف له تأثير مضاد للإلتهاب ويقلل من أعراض إلتهابات المفاصل مثل الروماتيزم والنقرص وخشونة المفاصل.

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الملفوففوائدصحة
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