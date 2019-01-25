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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة (25 عامًا): أعاني من وحدة قاتلة

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شابة (25 عامًا): أعاني من وحدة قاتلة
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شابة (25 عامًا): أعاني من وحدة قاتلة ولا أثق بأحد

مرحبا للجميع، أنا شابة عمري 25 عامًا، مشكلتي أني لا أثق بأي شخص ولا أسمح لأحد بدخول حياتي لذلك أنا أعاني من وحدة قاتلة

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

مرحبا للجميع، أنا شابة عمري 25 عامًا، مشكلتي أني لا أثق بأي شخص ولا أسمح لأحد بدخول حياتي لذلك أنا أعاني من وحدة قاتلة، ولكنها باختياري فأنا من فضّلت الابتعاد عن الجميع قبل 4 سنوات عندما رأيت خطيبي يخونني مع صديقتي، ومنذ ذلك الحين أنا لا أثق بأي شخص في هذه ال حياة ساعدوني كي أتخلّص من هذا الأمر!


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