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ابق بعيدًا عن المشاكل وكن سعيدًا

ابق بعيدًا عن المشاكل وكن سعيدًا. مهنيًا: يبدو الوضع العام جيدًا ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما. عاطفيًا: محاولاتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن. صحيًا:

ابق بعيدًا عن المشاكل وكن سعيدًا.
مهنيًا: يبدو الوضع العام جيدًا ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما.
عاطفيًا: محاولاتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن.
صحيًا: لا تنتظر الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة المشي يوميًا، بل خذ المبادرة بنفسك وانطلق.

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