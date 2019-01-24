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السلطات المحلية

ميزانية لمركز لطب الطوارئ في بسمة طبعون
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شفاعمرو والقضاء

وزارة الصحة تخصص ميزانية لافتتاح مركز لطب الطوارئ في بسمة طبعون

خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون

 
رئيس المجلس رائد زبيدات ونائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان

خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون، بهدف توفير أفضل الخدمات لأهل القرية في ساعات الليل بشكل خاص. وقد تبادل رئيس المجلس رائد زبيدات ونائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان أطراف الحديث عن ذلك خلال لقائهما اليوم في حفل تدشين غرف العمليات وغرف الولادة المحصنة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة . وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بالأمر، يوم الخميس المقبل، في مكاتب الوزارة في القدس. وأكد رئيس المجلس رائد زبيدات على أنه يعمل على تجنيد كل ميزانية لتطوير المرافق الحياتية في القرية، وفي مقدمتها الصحة، بهدف تقديم أفضل الخدمات والمتطلبات لجميع المواطنين.

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