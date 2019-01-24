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كل العرب فنانين فن عربي هيفاء وهبي تخطف الأنظار في باريس

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هيفاء وهبي تخطف الأنظار في باريس
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هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالأصفر في باريس

حضرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عرض أزياء المصمم نبيل يونس خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس

تألقت هيفاء وهبي في العرض بإطلالة مميّزة جدًا حيث ارتدت فستانًا من اللون الأصفر ومعطف فرو من اللون نفسه

حضرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عرض أزياء المصمم الليبي العالمي نبيل يونس خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس. وتألقت هيفاء وهبي في العرض بإطلالة مميّزة جدًا حيث ارتدت فستانًا من اللون الأصفر ومعطف فرو من اللون نفسه أيضًا فبدت أنيقة جدًا وسحرت الحضور بجمالها ورقيها.

هذا وكان لافتًا أن المصمم نبيل يونس اختتم العرض على أنغام أغنية هيفاء وهبي الشهيرة “ملكة جمال الكون”، فاقترب منها بين الحضور وشكرها على حضورها ودعمها له. وتتواجد هيفاء وهبي منذ أيام في فرنسا حيث تلبي دعوات أهم المصممين العرب والأجانب لحضور عروض الأزياء الخاصة بهم.

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