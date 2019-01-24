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كل العرب شفاعمرو والقضاء اسواق العرب اقتصاد واستهلاك شفاعمرو: فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم

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شفاعمرو: فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم
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شفاعمرو والقضاء

شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب اقرأ تنجح في مدينة شفاعمرو، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة شفاعمرو ، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي الى معرض الكتب ضمن مشروع "اقرأ تنجح" والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، ويهدف الى تشجيعهم على شراء الكتب.

كما وتخلل المعرض فعالية للاطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال "تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.

وقد شارك موظفو بنك هبوعليم فرع شفاعمرو ومديرة الفرع السيدة سهير عمري والسيدة نبال أبوريا، مديرة قطاع الاعمال والسيد نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم بزيارة المعرض، ولقاء الأهالي والأولاد.
السيدة سهير عمري، التي شاركت في زيارة المعرض، اثنت على المشاركة الكبيرة من قبل أهالي شفاعمرو، وقد رحبت بالمشاركين، وقالت:"يقوم بنك هبوعليم بمشروع اقرأ تنجح كجزء من المشاركة النشطة والرائدة في المجتمع العربي، ويهدف من خلاله إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات.

يقام هذا المشروع في 33 بلد من البلدات العربية والمدن المختلطة من شمال البلاد الى جنوبها وسيستمر لغاية نهاية شهر شباط - في كل بلد سيقام معرض للكتاب لمدة يومين، يعرض فيه بنك هبوعليم على الأهالي شراء 10 كتب للأطفال بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، وذلك بهدف فتح المجال امام الجميع لشراء كتب لأولادهم وتشجيعهم على القراءة.

وأضافت: "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".

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شفاعمرو اقرأ تنجح هبوعليم
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