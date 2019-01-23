شوربة الدجاج بالمكرونة.. صحتين وعافية

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- معكرونة : نصف باكيت

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوب ونصف

- الزبدة : 50 غم



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. في قدر على النار، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي البصل المفروم، وقلبي حتى يذبل ويتحول لونه للذهبي.

2. أضيفي مكعبات الدجاج للبصل، وقلبي حتى يستوي الدجاج.

3. أضيفي الثوم، والمكرونة وقلبي المكونات.

4. صبي كوب ونصف من الماء.

5. نكهي بالملح والفلفل الأسود.

6. اتركي الشوربة على نار هادئة مدة 25 دقيقة أو حتى تنضج الشوربة.

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