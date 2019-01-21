قصة من الحياة - شاب: اختلفت مع زوجتي على اسم مولودنا المنتظر!

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الرسالة كالتالي:
مرحبا انا شاب تزوجت من فترة والحمدلله زوجتي حامل وننتظر مولود ذكر خلال الاسابيع لقريبة لكن ما لم اتوقعه ان يكون اسم الولد مشكلة!!! اختلفت انا وزوجتي وحصلت مشكلة كبيرة بيننا لانه ترفض ان تسمي الولد على اسم والدي وتريد ان تسميه اسم عصري اكثر لانه اسم ابي قديم جدا...
صورة توضيحية
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