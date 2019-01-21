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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: اختلفت مع زوجتي على اسم مولودنا

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شاب: اختلفت مع زوجتي على اسم مولودنا
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قصة من الحياة - شاب: اختلفت مع زوجتي على اسم مولودنا المنتظر!

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا انا شاب تزوجت من فترة والحمدلله زوجتي حامل وننتظر مولود ذكر خلال الاسابيع لقريبة لكن ما لم اتوقعه ان يكون اسم الولد مشكلة!!! اختلفت انا وزوجتي وحصلت مشكلة كبيرة بيننا لانه ترفض ان تسمي الولد على اسم والدي وتريد ان تسميه اسم عصري اكثر لانه اسم ابي قديم جدا...


صورة توضيحية

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