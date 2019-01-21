قصة من الحياة - شابة: حماتي تضايقني وتنتقدني لأنّ زوجي يساعدني في أعمال البيت

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا انا شابة متزوجة منذ عام ونصف وتزوجت بعد قصة حب جميلة وزوجي شاب رائع ومتفهم ومختلف عن رجال هذه الايام، لكن مشكلتي انه منذ ايام الزواج الاولى حماتي تضايقني وتنتقدني ولا يعجبها تعامل زوجي معي خصوصا وأن زوجي يساعدني في أعمال البيت وفي امور اخرى كثيرة!



صورة توضيحية

إقرا ايضا في هذا السياق: