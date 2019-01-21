قصة من الحياة - شابة: حماتي تضايقني وتنتقدني لأنّ زوجي يساعدني في أعمال البيت

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الرسالة كالتالي:
مرحبا انا شابة متزوجة منذ عام ونصف وتزوجت بعد قصة حب جميلة وزوجي شاب رائع ومتفهم ومختلف عن رجال هذه الايام، لكن مشكلتي انه منذ ايام الزواج الاولى حماتي تضايقني وتنتقدني ولا يعجبها تعامل زوجي معي خصوصا وأن زوجي يساعدني في أعمال البيت وفي امور اخرى كثيرة!
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