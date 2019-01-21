هل تسافرون إلى باريس للمرة الأولى؟ إليكم النصائح



باريس

1- حاولوا قبل التوجه إلى باريس الإطلاع على أبرز المعالم السياحية والتعرّف إلى مواقعها، توقيت زيارتها وقيمة رسم الدخول إليها في حال كان مفروضاً على الزوار. تلعب هذه الخطوة دوراً أساسياً في تسهيل تنقّلكم بين المواقع ما يتيح لكم زيارة أكبر عدد منها وبطريقة منظمة مسبقاً.

2- حاولوا حجز رحلتكم إلى باريس خلال شهري نوفمبر ومارس حيث تكون تذاكر السفر أقلّ كلفة ما يساعدكم على توفير بعض المال والإستفادة منه للقيام بنشاطات أكثر أو التسوق في العاصمة الفرنسية. كما تعلو تكلفة التذاكر بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس.

3- يستحسن أن تحجزوا فندقاً قريباً من أبرز المعالم السياحية الباريسية ما يسهل عليك الوصول إليها سيراً على الأقدام، أو يحدّ من تكلفة النقل العام الذي ستستقلونه. فكلما كانت مسافات تنقلكم بين الفندق والأماكن السياحية بعيدة اضطررتم إلى دفع مبالغ أكبر لوسيلة النقل التي ستختارونها.

4- احرصوا على أخذ ملابس شتوية ثقيلة لرحلتكم إلى باريس حيث الطقس بارد إجمالاً وغالباً ما تزداد نسبة الرياح وهطول الأمطار أو حتّى الثلوج.

5- تفادوا البقاء في باريس إلى يوم الأحد حيث تغلق معظم المتاجر خصوصاً الكبيرة منها وأغلب المعالم السياحية والمتاحف، وحاولي إستبداله بيوم آخر يمكنك خلاله ممارسة هذه النشاطات المميزة والأساسية أثناء الرحلات السياحية.

إقرا ايضا في هذا السياق: