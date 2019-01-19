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كل العرب ثقافة جنسية ثقافة جنسية هل يؤثر الطقس على الرغبة الجنسية؟

ثقافة جنسية

هل يؤثر الطقس على الرغبة الجنسية؟
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حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
2

حيفا
سماء صافية
20

ام الفحم
سماء صافية
9

القدس
سماء صافية
9

تل ابيب
سماء صافية
9

عكا
سماء صافية
20

راس الناقورة
سماء صافية
2

كفر قاسم
سماء صافية
10

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
سماء صافية
15
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هل يؤثر الطقس على الرغبة الجنسية؟

هل ترون أنّ تبدّل الفصول يؤثر على حياتك الحميمة؟ لقد أجريت، في هذا الصدد، الكثير من الدراسات. فإذا اردتم معرفة أيّ الفصول هو الأكثر ملاءمة لإقامة العلاقة الزوجية، تابعوا معنا


صورة توضيحية

هل ترون أنّ تبدّل الفصول يؤثر على حياتك الحميمة؟ لقد أجريت، في هذا الصدد، الكثير من الدراسات. فإذا اردتم معرفة أيّ الفصول هو الأكثر ملاءمة لإقامة العلاقة الزوجية، تابعوا معنا هذه المعلومات.

فصل الصيف الحار هو زمن حفلات الزفاف. هل تساءلت يوماً عن سبب ذلك؟ لأنّه الأكثر ملاءمة لإقامة العلاقة الحميمة بحسب إحصاءات أجرتها شركة ليجي الكندية. فقد أظهرت أنّ الصيف هو شهر العلاقات الزوجية. وهذا يعود إلى أن معظم الأشخاص العاملين يحصلون على إجازة خلاله ويتخلّصون، لبعض الوقت، من الضغط النفسي.

وخلافاً لما يعتقده الكثيرون، فإنّ الرغبة الحميمة لا تتراجع مع تبدّل المناخ، بحسب الخبراء. إلا أنّها قد تتأثر شتاءً بحالة الاكتئاب التي قد يشعر بها عدد كبير من الأشخاص. وبالرغم من ذلك، لفتت دراسة هولندية إلى أنّ انتعال المرأة للجوارب خلال إقامة العلاقة الحميمة في فصل الشتاء يعزّز الرغبة لديها. كما توصلت دراسة أخرى إلى أنّ البرد لا يؤثر على تلك العلاقة بسبب إمكانية استخدام وسائل التدفئة. إذاً، هو الدفء مجدداً!

وماذا عن اكتساب الوزن خلال الشتاء؟ هو لا يؤثر بذاته على العلاقة الزوجية والهرمونات المرتبطة بها، بل إنّ ذلك يتعلق بنظرة المرأة إلى ذاتها، إذ لا يسعها أن تقوم بتلك العلاقة في حال لم تكن تشعر بالارتياح في هذا الشأن.

كذلك أشارت دراسات أخرى إلى أن نسبة العلاقات الحميمة ترتفع خلال أشهر الصيف وعطلات الأعياد، ما يعني أنّ وتيرتها ترتبط بالعامل الاجتماعي أكثر منه بتغيّر الفصول.

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كلمات دلالية
الطقس فصول علاقة حميمة
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